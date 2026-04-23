La Guerra Civil a través de los libros en dos exposiciones en el Centro Documental de la Memoria Histórica

El Centro Documental de la Memoria Histórica ha inaugurado este miércoles, 22 de abril, dos exposiciones con motivo del Día Internacional del Libro en su sede de la plaza de los Bandos.

Bajo los títulos 'Letras por la libertad' y 'Biblioteca en Guerra', ambas muestras ofrecen una mirada al papel de la cultura, la literatura y los libros durante la Guerra Civil Española.

La exposición 'Letras por la libertad. El II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura' reúne una selección de imágenes del fotógrafo alemán Walter Reuter, tomadas durante el congreso celebrado en julio de 1937 en ciudades como Madrid y Valencia.

El evento congregó a cerca de un centenar de escritores internacionales comprometidos con la causa antifascista, entre ellos figuras como André Malraux, Alejo Carpentier, César Vallejo o Antonio Machado. Junto a ellos, autores españoles como Rafael Alberti y María Teresa León participaron en un encuentro que se convirtió en uno de los principales actos de propaganda cultural impulsados por el Gobierno de la República.

El archivo de Reuter, parcialmente perdido durante su exilio en Francia, fue recuperado tras la llegada de la democracia y conserva más de 2.200 negativos, incluidos 360 del propio congreso, considerados el conjunto más relevante de su etapa en España.

Libros y cultura en tiempos de guerra

Por su parte, la exposición 'Biblioteca en Guerra' pone el foco en la importancia de la lectura y la alfabetización durante el conflicto. A través de fondos bibliográficos y hemerográficos del propio centro, la muestra refleja cómo los libros se convirtieron en herramientas clave tanto en el frente como en la retaguardia republicana.

Los visitantes podrán contemplar desde obras literarias y políticas hasta manuales militares, catálogos bibliográficos y prensa militante de la época. Además, la exposición rinde homenaje a la labor de profesionales como Juan Vicens de la Llave, Teresa Andrés Zamora y Ernestina González Rodríguez, fundamentales en la difusión cultural durante la guerra.

Horarios de visita

Ambas exposiciones estarán abiertas al público desde hoy con el siguiente horario: