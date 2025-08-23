Así es la guía para proteger a los trabajadores del calor extremo

Varias personas trabajan al aire libre, a 4 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) han presentado un informe conjunto que alerta sobre el creciente impacto del calor extremo en la salud y productividad de los trabajadores. Según el documento, el cambio climático está intensificando las olas de calor, exponiendo a millones de personas, especialmente en sectores como agricultura, construcción o pesca, a condiciones térmicas peligrosas.

El informe advierte que el estrés térmico no solo causa deshidratación, insolación y fallos renales, sino que reduce entre un 2% y un 3% la productividad por cada grado por encima de los 20 ºC. Esta situación, antes concentrada en países cercanos al ecuador, se ha convertido en un desafío global que afecta también a poblaciones vulnerables como personas mayores, trabajadores con enfermedades crónicas y comunidades de bajos ingresos.

La guía propone planes de acción adaptados a distintos sectores, educación para reconocer los síntomas y medidas sostenibles que protejan vidas sin comprometer la economía. La OIT calcula que el calor extremo ya provoca casi 23 millones de lesiones laborales al año.

“Es un imperativo sanitario y económico”, subrayó la OMM, que llamó a actuar con urgencia para salvaguardar la salud y dignidad de más de 2.400 millones de trabajadores en todo el mundo.