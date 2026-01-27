‘Hablemos de salud mental: información que cuida’: un nuevo curso de formación gratuita para personas voluntarias

'Hablemos de salud mental: información que cuida' es el nuevo curso de formación gratuita que oferta el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con Salud Mental Salamanca, dirigido a personas voluntarias y a cualquier persona interesada en adquirir conocimientos básicos y herramientas para favorecer el bienestar emocional y el apoyo comunitario.

El curso se impartirá el próximo miércoles 4 de febrero de 16:30 a 20:30 horas en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’.

El objetivo principal es acercar este tema a la ciudadanía y, de manera más específica, dentro del ámbito del voluntariado, para "sensibilizar sobre la importancia del cuidado de la salud mental, promover una mirada cercana y comunitaria, y dar a conocer recursos básicos que faciliten un acompañamiento adecuado en situaciones de dificultad emocional".

La participación en este curso requiere de inscripción previa de forma presencial en el Centro Municipal Integrado de la Plaza de Trujillo o de forma digital a través de la página web o en el número de teléfono 660 178 583 y por WhatsApp al 722 614 186.