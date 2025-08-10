Hacienda ingresa en Salamanca un 16,2% más que en el año récord 2024

La recaudación del Estado por impuestos en Castilla y León ha experimentado un crecimiento a doble dígito durante el primer semestre de 2025, superando en casi 50 millones de euros mensuales los ingresos del año anterior. En el caso de Salamanca, este aumento es especialmente notable, con una subida del 16,2 %, lo que se traduce en 283,7 millones de euros recaudados.

Según los datos de la Agencia Tributaria, a los que ha tenido acceso la agencia Ical, el incremento en la recaudación a nivel regional es del 12,6 %, con 286,3 millones de euros más que en el mismo periodo de 2024. Este crecimiento, impulsado principalmente por el IVA y el IRPF, demuestra una fuerte actividad económica en la comunidad, a pesar de las fluctuaciones en otros impuestos.

El IRPF, que refleja la buena salud del mercado laboral, ha aportado 143,9 millones de euros en Salamanca, un 9,2 % más que el año anterior. Este dato es ligeramente inferior al crecimiento de otras provincias de la comunidad, como Segovia (14,4 %) o Ávila (13,5 %), pero sigue mostrando una tendencia positiva.

Por su parte, el IVA ha sido el motor de la recaudación provincial, con un crecimiento del 23,9 % y 104 millones de euros ingresados. Este impuesto, que refleja el consumo, ha crecido en todas las provincias de Castilla y León, a excepción de Segovia y Soria, que han registrado aumentos más moderados.

Aunque la mayoría de los impuestos muestran un crecimiento sólido, los ingresos por el Impuesto de Sociedades han tenido un comportamiento negativo, con una disminución del 1,3 % a nivel regional. Los Impuestos Especiales también se han mantenido en negativo, en parte debido a las bonificaciones al transporte.