Hacienda lanza su aplicación gratuita de facturación para autónomos y pymes en el marco de 'Verifactu'

La Agencia Tributaria ha puesto a disposición de autónomos, profesionales y empresas la aplicación gratuita de facturación, una herramienta en línea que se enmarca dentro del nuevo sistema de control 'Verifactu', aprobado por el Real Decreto 1007/2023, que regula los requisitos de los Sistemas Informáticos de Facturación.

Según un comunicado publicado por la propia Agencia Tributaria en su web, este formulario gratuito está diseñado para usuarios con un volumen reducido de facturas y les permitirá generarlas de forma electrónica y enviar directamente los registros de facturación a la Agencia.

Esta medida es un paso fundamental en el impulso de la Ley Antifraude, cuyo objetivo es reforzar la transparencia fiscal y evitar prácticas opacas en la emisión de documentos contables.

El sistema 'Verifactu' será obligatorio para millones de pymes y autónomos a partir del próximo año: el 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de 2026 para más de 3,4 millones de autónomos.

A partir de estas fechas, los afectados deberán emitir sus facturas a través de software certificado, el cual garantizará que cada registro sea único, inalterable y trazable. De esta forma, cualquier modificación o cambio en una factura deberá quedar documentado mediante una factura rectificativa vinculada a la original.