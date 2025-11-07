Hacienda permite que los contribuyentes con viviendas anteriores a 2013 puedan deducir la cancelación de hipoteca en el IRPF tras la venta

Aquellas personas que vendan su vivienda y destinen su ganancia a cancelar la hipoteca de la misma podrán deducir en el IRPF la cantidad utilizada para este fin, tal y como apunta el medio El Mundo. Un cambio que se refiere al cambio del criterio del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

Sin embargo, este cambio normativo unicamente beneficia de forma directa a los contribuyentes que adquirieron su casa antes de 2013 y vendieron su vivienda habitual en ejercicios recientes. Esta corrección de Hacienda "puede suponer más de 1.000 euros de devolución para muchísimos contribuyentes".

A partir de ahora, quienes vendan su vivienda habitual adquirida antes de 2013 y utilicen el dinero de la operación para cancelar la hipoteca podrán integrar esa cantidad en la base de deducción del IRPF del ejercicio correspondiente, lo que facilita alcanzar el límite máximo de deducción anual (9.040).