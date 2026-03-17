El 'hacker' de la transparencia contra la corrupción y Gemma Mengual, parte del "extraordinario cartel" de Salamanca Tech Summit

La capital del Tormes volverá a acoger del 15 al 17 de abril una de sus grandes citas tecnológicas: la tercera edición de Salamanca Tech Summit. "Se ha consolidado. Comenzó como una apuesta valiente y hoy es una realidad sólida y cada vez más influyente", ha destacado el alcalde, Carlos García Carbayo.

Tanto el Ayuntamiento como la Universidad de Salamanca buscan repetir el éxito cosechado en 2025 y, para ello, han apostado por un "extraordinario cartel" formado por nombres como Jaime Gómez Obregón, conocido como el 'hacker' de la transparencia contra la corrupción; la medallista olímpica Gemma Mengual; el creador digital Emilio Duró, Daniel Marote, Javier Sanz y Teresa Arnandis (Lady Science). "Queremos llegar a un público objetivo", ha añadido.

Ciberseguridad, pagos online, divulgación científica, personas con capacidades diferentes... son algunos de los temas que se abordarán durante el evento que volverá a celebrarse en el Palacio de Congresos. Las mesas redondas serán sustituidas en su mayoría por encuentros directos, un "formato más ágil, cercano y atractivo".

El programa completo se puede consultar en la página web de Salamanca Tech Summit, donde los interesados en asistir al evento también pueden conseguir su entrada de forma totalmente gratuita.

Salamanca encabeza el empleo tecnológico en España

Presentación de una nueva edición de Salamanca Tech Summit

El objetivo es "seguir creciendo en impacto y oportunidades". De hecho, Salamanca encabeza el empleo tecnológico en España. "Ha crecido un 24 por ciento desde 2019". También es la provincia con más intensidad de creación de empleo tecnológico. "Vamos a fiarnos de las estadísticas. Son buenas cifras", ha subrayado García Carbayo.

Salamanca cuenta con cuatro centros tecnológicos a los que se sumarán los de la Casa de la Juventud de Garrido y el antiguo albergue Lazarillo de Tormes. "Vamos a poner en marcha el proyecto Trust introduciendo inteligencia artificial y tecnología para facilitar la labor de los técnicos, las familias y los cuidadores de las personas en situación de dependencia".

"En ningún sitio hay una apuesta tan directa por la innovación local"

Presentación de una nueva edición de Salamanca Tech Summit

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha reiterado la importancia de las infraestructuras tecnológicas con las que cuenta la ciudad: "Somos la envidia de los rectores de otras universidades y centros tecnológicos de Castilla y León. En ningún sitio hay una apuesta tan directa por la innovación local".

El Estudio salmantino es una de las instituciones que más contribuye a esa mejora. Además de la Facultad de Veterinaria que se va a crear en torno a "un vivero y a una incubadora de empresas", ha apostado por un distrito tecnológico formado por dos edificios. "Van a trabajar como un único centro para crear emprendedores e ir de la mano de las empresas. Va a ser un espacio clave y representativo de lo que será Salamanca".

Muchos estudiantes podrán mostrar su talento en "empresas líderes en muchos sectores" y permanecer así en Salamanca, una ciudad innovadora, con cultura, "peatonal, segura y con el mejor hospital que podríamos tener". "Tenemos monumentos únicos y ahora tenemos que tener el mejor distrito tecnólogo que haya en este país. Sabemos cómo hacerlo", ha concluido.