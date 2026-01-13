Hallan las imágenes de la construcción de depósito de aguas de la avenida de Campoamor en el fondo fotográfico de Jorge Palomo Durán

El fondo fotográfico, personal y profesional del ingeniero Jorge Palomo Durán guardaba una sorpresa para los salmantinos: las fotografías de la construcción del depósito de aguas de la avenida de Campoamor en la que participó, que datan

"Encontrar entre esos más de dos mil negativos estereoscópicos de cristal casi una veintena de ellos sobre la construcción del depósito elevado de aguas, no solo engrandece el orgullo colectivo, también reivindica la importancia y el valor de una construcción derribada por profunda ignorancia y con brutalidad", señala Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio en sus redes sociales.

La construcción fue erigida a principios del siglo XX en hormigón y llenada en 1917. Medía 27,50 metros de altura y tenía una capacidad de 4.020 metros cúbicos. "La participación de Jorge Palomo Durán en la construcción del depósito de aguas todavía no está documentada, de lo que no hay duda es que en varias visitas realizó esta serie de imágenes, las cuales siempre confiamos que tendrían que existir", añade la asociación.

Las imágenes descubiertas son de una gran calidad por su encuadre, composición, escenografía y movimiento de las personas que etrata. También permiten atisbar la ciudad y sus edificios para "así consignar los cambios habidos en el siglo XX".

El depósito dio servicio a Salamanca durante 85 años. En 2002, ya en desuso, fue demolido en medio de una gran polémica ciudadana. "Los salmantinos siempre estaremos en deuda con la historia que nos precedió; pero en caso de depósito de aguas, además, estaremos arrepentidos", reconoce la asociación.

Jorge Palomo Durán inmortalizó otros rincones de Salamanca en casi un centenar de imágenes que también se han rescatado del fondo del ingeniero. Rincones como el templete musical de la Plaza Mayor, el puente de Enrique Estevan con las catedrales y la Aceña del Arrabal donde acudían las lavanderas.