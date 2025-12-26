¿Cuáles han sido los mejores belenes del hospital de Salamanca?

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, en pro de seguir uniendo a las diferentes plantas que conforman el lugar, organizó un belén en el que a través de diferentes premios se pretendía fomentar la creatividad y el espíritu navideño en estos días, donde cientos de personas tienen que pasar estas fechas alejados de sus familiares.

Dentro del quincuagésimo aniversario además del hospital de Salamanca. se han realizado un total de 19 belenes en los que ya se ha conocido a los ganadores de los diferentes premios que se han dividido en “Belén más cercano a la tradición”, “Belén más innovador”, “Belén más divertido” y “Belén más sostenible”, con una categoría especial llamada “50 aniversario del Hospital Clínico Universitario de Salamanca”.Buenos días de nuevo, os escribo porque hoy, a las 12:00 h., en el salón de actos del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, hemos tenido la entrega de los premios del VIII Concurso de Belenes CAUSA, enmarcado dentro de los actos del 50 Aniversario del Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

“Belén más cercano a la tradición” ha sido para el servicio de Traumatología, para los bloques de hospitalización 5E y 5D

Belén Más Tradicional 2025

“Belén más innovador” ha sido para el servicio de Ingeniería, Unidad de Electromedicina / Inventario en el Edificio de Gestión

Belén Más Innovador 26 12 2025

“Belén más divertido” ha sido para el servicio de Pediatría en la 3E

Belén Más Divertido 2025

“Belén más sostenible” para el servicio de Informática.

Belén Más Sostenible 2025

En el premio “50 aniversario del Hospital Clínico Universitario de Salamanca”, el jurado, tras visitar los 19 presentados, ha fallado en favor de la planta 4C, la destinada a Otorrinolaringología, Cirugía Vascular, Cirugía Maxilofacial.

Belén Especial 50 Aniversario Hospital Clínico

De este modo, se ha agradecido el trabajo de decenas de trabajadores del hospital que han querido decorar cada una de las plantas del mismo, llenando de color, luz y esperanza estas fechas de cara a un 2026 donde, sobre todo, llene de salud a todas esas personas que por cualquier causa tienen que ir hasta el CAUSA.