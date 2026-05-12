Ya hay fecha para cambiar el tercer césped de fútbol de La Aldehuela

La empresa concesionaria encargada de cambiar los diferentes campos de fútbol y de modernizar el césped de los mismos ya tiene fecha para modificar el tercer y ultimo césped que quedaba pendiente, el del campo C del Complejo Deportivo de La Aldehuela.

Está iniciativa que daba comienzo el año pasado con los campos de fútbol A y B, como adelantó SALAMANCA24HORAS, prosigue de cara a realizar este 2026 una de las peticiones de los usuarios salmantinos que hacen uso de las instalaciones a lo largo del año.

Acometer estas obras tendrá un coste de 200.000 euros, del que se encargará exclusivamente la empresa concesionaria, según han explicado a este medio fuentes municipales.

Como en la anterior ocasión, el nuevo césped tendrá características similares a los del A y B, con hierba homologada para actividades de alto rendimiento para que puedan ser utilizadas por los miles de salmantinos y salmantinas.