Ya hay fecha para el inicio del curso escolar 26-27 para Infantil, Primaria, Eso, Bachillerato y FP en Salamanca

Un día después del festivo de la Virgen de la Vega comenzará el curso escolar para miles de niños de Salamanca.

El 9 de septiembre es la fecha elegida por la Consejería de Educación para que de inicio el curso escolar para los alumnos de Infantil y Primaria. Una propuesta que ya ha sido comunicada a los sindicatos con el borrador del calendario escolar del curso 2026-2027, tal y como recoge Europa Press.

Sin embargo, no será hasta el martes 15 de septiembre cuando comiencen su periodo lectivo los alumnos de ESO, Bachiller y Formación Profesional.

Del mismo modo, y tal y como informa Europa Press, el calendario también avanzaría las fechas de las vacaciones de Navidad que comenzarían el miércoles 22 de diciembre y se prolongarían hasta el viernes 9 de enero.

Por otro lado, las vacaciones de Semana Santa se iniciarán el lunes 22 de marzo y finalizarán el 31.

Además, el borrador señala como días festivos el 12 de octubre, el 2 de noviembre y el 7 y 8 de diciembre, a lo que hay que añadir los establecidos en el calendario laboral de la Comunidad y los dos días correspondientes a las fiestas de carácter local.

El curso, por último, finalizará el 21 de mayo para los alumnos de segundo de Bachillerato, mientras que el 17 de junio lo harán los de primero de Bachillerato y Formación Profesional.

Los alumnos del resto de cursos finalizarán el 24 de junio de 2027.