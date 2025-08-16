Ya hay fecha en Salamanca para el fin de la ola de calor: temperaturas máximas de 32 grados

Un grupo de jóvenes tomando el sol junto al Tormes gracias al buen tiempo y al calor | Salamanca 24 Horas

Las altas temperaturas han marcado las jornadas diurnas y nocturnas en Salamanca desde que se decretase el riesgo por las mismas a principios del mes de agosto, algo que parece que llegará a su fin, de manera momentánea, con un notable descenso de las temperaturas desde el lunes, 18 de agosto.

Si bien el fin de semana ha venido con números en los termómetros que han rozado y sobrepasado los 40 grados, una vez finalice el puente del 15 de agosto llegarán en algunos puntos a los 32 grados de mínima en las horas centrales del día.

Eso sí, esto no finaliza únicamente el lunes, sino que a medida que pasen los días se llegará a bajar de los 30 grados de máxima situándose en martes, 19 de agosto, en esas temperaturas, pero el miércoles en los 28 y el jueves en los 29.

Asimismo, cabe destacar que en cuanto a las mínimas también habrá un descenso notable que obligará en algunos puntos a vestir sudadera o chaqueta ya que se alcanzarán los 14 grados e incluso menos en varios puntos de la provincia salmantina.

De esta forma, se da un pequeño respiro al calor que se ha vivido durante este verano, normal para la época estival, a la espera de que puedan cambiar en las próximas semanas.