Los hechos bélicos que conoció Francisco de Vitoria, protagonistas de una conferencia en la Torre de los Anaya

Los hechos bélicos que conoció Francisco de Vitoria entre 1520 y 1525 cobrarán voz el viernes 8 de mayo en la conferencia ‘La guerra justa y Francisco de Vitoria: debates morales y políticos sobre el derecho a la guerra (ius belli) en el siglo XVI’.

La Torre de los Anaya será testigo de esta clase magistral por parte del profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid, Carlos Belloso.

Durante la charla, programada para las 17:00 horas, además de hablarse de los hechos bélicos que conoció el dominico, se recordará también como fue el conflicto civil de la Guerra de las Comunidades que tuvo lugar entre los años 1520 y 1522, así como la guerra contra Francia.

Profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid, Carlos Belloso

Estos acontecimientos contribuyeron a desarrollar el pensamiento de Francisco de Vitoria sobre el poder y sus límites, sobre la guerra justa e injusta o las causas que pueden justificar la guerra y sobre sus responsables.

Cabe recordar que Francisco de Vitoria, padre del Derecho Internacional, reformuló la teoría de la guerra justa en la Escuela de Salamanca, estableciendo que la única causa legítima era recibir una injuria grave, algo que también se pondrá de manifiesto durante esta ponencia.