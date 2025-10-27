La Hermandad del Cristo del Amor y la Paz celebrará un triduo en honor al Santísimo Cristo de la Liberación en el cementerio
Los actos religiosos tendrán lugar los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre e incluirán oraciones, veneración y eucaristías por los difuntos
La Hermandad del Santísimo Cristo de la Liberación celebrará un triduo solemne los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en la capilla del cementerio San Carlos Borromeo, con motivo de la festividad de Todos los Santos y del Día de los Difuntos. Los actos están dirigidos a honrar la imagen titular del Santísimo Cristo de la Liberación y recordar a los seres queridos fallecidos, uniendo tradición, fe y memoria.
El triduo dará comienzo el viernes 31 de octubre a las 20:30 horas, con una oración ante la imagen del Cristo de la Liberación, en un ambiente de recogimiento y reflexión.
La jornada central tendrá lugar el sábado 1 de noviembre, cuando la imagen del Santísimo Cristo de la Liberación estará expuesta en devota veneración durante toda la jornada. Además, se celebrarán tres eucaristías en horario de 10:00, 12:00 y 16:30 horas, con motivo de la festividad de Todos los Santos. La misa de las 12:00 horas será presidida por el obispo José Luis Retana Gozalo.
El triduo concluirá el domingo 2 de noviembre a las 12:00 horas con una Eucaristía de confraternización dedicada especialmente a los difuntos. Este acto contará con la participación de la Hermandad de la Soledad, reforzando los lazos de unión entre ambas corporaciones.
La Hermandad invita a todos los fieles y devotos a participar en estos actos, que se han convertido en una cita tradicional para orar por el eterno descanso de quienes ya no están y mantener viva la esperanza cristiana.
