La Hermandad del Cristo del Amor y la Paz celebrará un triduo en honor al Santísimo Cristo de la Liberación en el cementerio

La capilla del cementerio acoge este fin de semana el triduo en honor al Cristo de la Liberación

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Liberación celebrará un triduo solemne los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en la capilla del cementerio San Carlos Borromeo, con motivo de la festividad de Todos los Santos y del Día de los Difuntos. Los actos están dirigidos a honrar la imagen titular del Santísimo Cristo de la Liberación y recordar a los seres queridos fallecidos, uniendo tradición, fe y memoria.

El triduo dará comienzo el viernes 31 de octubre a las 20:30 horas, con una oración ante la imagen del Cristo de la Liberación, en un ambiente de recogimiento y reflexión.

La jornada central tendrá lugar el sábado 1 de noviembre, cuando la imagen del Santísimo Cristo de la Liberación estará expuesta en devota veneración durante toda la jornada. Además, se celebrarán tres eucaristías en horario de 10:00, 12:00 y 16:30 horas, con motivo de la festividad de Todos los Santos. La misa de las 12:00 horas será presidida por el obispo José Luis Retana Gozalo.

El triduo concluirá el domingo 2 de noviembre a las 12:00 horas con una Eucaristía de confraternización dedicada especialmente a los difuntos. Este acto contará con la participación de la Hermandad de la Soledad, reforzando los lazos de unión entre ambas corporaciones.

La Hermandad invita a todos los fieles y devotos a participar en estos actos, que se han convertido en una cita tradicional para orar por el eterno descanso de quienes ya no están y mantener viva la esperanza cristiana.