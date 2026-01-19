La Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca imparte un taller para alumnos de Primaria en el Colegio San Juan Bosco

La Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca imparte un taller de sensibilización dirigido a alumnos de 5º curso de Primaria en el Colegio San Juan Bosco.

El objetivo, según ratifican desde el propio centro, es "acercar a los más pequeños el valor de la donación de sangre y fomentar entre ellos actitudes solidarias y altruistas".

Durante la jornada de formación, los niños pudieron conocer a través de juegos, materiales visuales y explicaciones participativas, qué es la sangre, cuáles son sus funciones y por qué es indispensable para la vida, donde se trataron temas como las funciones básicas de la sangre en el organismo; las consecuencias de su pérdida tras un accidente o enfermedad; la importancia de la donación de sangre como solución para numerosos problemas de salud; y la introducción a la solidaridad y el altruismo.