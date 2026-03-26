La Hermandad del Flagelado inicia su Solemne Triduo en La Clerecía

Procesión de la Hermandad de Jesús Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas 2023. Foto de archivo Andrea M.

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas ha anunciado el inicio, este jueves 26 de marzo, del Solemne Triduo de Penitencia y preparación para la Pascua, uno de los actos más importantes de su calendario litúrgico previo a la Semana Santa.

Los cultos se celebrarán en La Clerecía, uno de los templos más emblemáticos de la espiritualidad salmantina. Las celebraciones tendrán lugar durante tres días consecutivos a partir de las 20:30 horas, ofreciendo a fieles y devotos un espacio de oración, recogimiento y reflexión.

Como novedad destacada, cada jornada comenzará quince minutos antes con una ofrenda floral a las imágenes titulares de la hermandad, un gesto abierto a la participación de todos los asistentes, quienes podrán adquirir las flores en el propio templo mediante un donativo.

El triduo arrancará con la celebración presidida por José Román Flecha Andrés. El segundo día estará especialmente dedicado a los hermanos difuntos y a la veneración de Nuestra Señora de las Lágrimas, con predicación a cargo de Ignacio Gómez Carreño.

El acto culminará el tercer día con una Eucaristía presidida por Rodolfo Pérez García, consiliario de la hermandad, en la que se vivirá uno de los momentos más significativos que será la imposición de medallas a los nuevos hermanos, que se incorporan así a la vida activa de la cofradía.