La Hermandad de Jesús Despojado presenta a Santiago Casanova como exaltador de la Navidad

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Caridad y del Consuelo ha presentado en la mañana de este miércoles a quien será el exaltador de la Navidad de este año. Una celebración organizada por parte de la hermandad desde su fundación en el año 2008, donde cada Navidad hay una persona que es designada para dirigir esta proclamación y ayudar a vivir más intensamente estas fechas.

Santiago Casanova Miralles, delegado de apostolado laical de la Diócesis de Salamanca será quien asuma este cargo que se realiza dentro del tradicional acto que la corporación celebra cada año en torno al misterio del Nacimiento del Señor.

La Exaltación de la Navidad tendrá lugar el domingo 21 de diciembre en la iglesia de San Sebastián cuando termine la misa de hermandad que se celebrará a las 12:00 horas.

Según manifiestan desde la hermandad, el acto se inspira en el anuncio de los ángeles a los pastores: “No temáis, porque os doy una Buena Nueva que será de gran gozo para todo el pueblo...” (Lc 2, 10-12), invitando a los presentes a preparar el corazón para la llegada de Cristo.