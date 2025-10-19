La Hermandad de la Soledad de Salamanca llora la pérdida de Agustín Martín Marcos, "un hermano fiel"

Con "hondo pesar y el corazón sobrecogido", la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad ha comunicado el fallecimiento de su queridísimo hermano, Agustín Martín Marcos, a la edad de 68 años.

Agustín Martín Marcos era un miembro dedicado y veterano de la Hermandad, donde ejerció una labor de servicio constante y discreto. A lo largo de los años, ocupó diversas responsabilidades, incluyendo ser hermano de paso, hermano de ceremonia, ayudante de paso y, en el último año, Vocal de Material, teniendo a su cargo la Capilla de Nuestra Señora en la Catedral de Salamanca.

La Hermandad ha destacado que, para quienes le conocieron, Agustín "no fue solo un hermano fiel, sino que vivía por y para Ella," demostrando su fe y devoción a la Virgen de la Soledad "con la humildad de quien encuentra en el servicio su forma más pura de oración."

La entidad siente que "se apaga una luz", pero subraya que su legado permanecerá como "un ejemplo de vida de Fe sincera, de trabajo discreto y un amor constante e incondicional por la Virgen." La Hermandad ha expresado su profundo agradecimiento por su dedicación y la huella imborrable que deja.

Al despedirlo, la Hermandad ha asegurado su convicción de que la Virgen de la Soledad —"su Virgen"— "ha salido a su encuentro para llevarlo con Ella al Paraíso".