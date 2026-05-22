La Hermandad Universitaria de Salamanca acuerda no participar en la ‘Macroprocesión’ del 26 de septiembre

La Hermandad Universitaria de Salamanca ha sido de las primeras en decir no al XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías que se celebrará a finales de septiembre de este 2026 y donde se ha organizado uno de los eventos más grandes en la historia de la Semana Santa Salmantina, salir a la calle con los pasos de cada una de las hermandades.

Al ser una procesión extraordinaria, las cofradías se están reuniendo durante estos días para llegar a un consenso común en el corazón de las mismas, donde se votará democráticamente la decisión de participar en la ‘Macroprocesión’ de Salamanca 2026.

El plazo máximo de resolución será este lunes, 26 de mayo, donde todas las hermandades de Salamanca tendrán que dar una respuesta antes si participarán o no en este evento.

La Hermandad Universitaria ha lanzado un comunicado en el que indicaban que no podían participar por temas logísticos, al estar en la misma antiguos profesores y alumnos y al ser inviable la reunión de todos ese mismo día.

Comunicado de la Hermandad Universitaria de Salamanca

Comunicado oficial de la Hermandad Universitaria de Salamanca

Reunida la Hermandad Universitaria en Cabildo General Extraordinario el 21 de mayo, se ha acordado no participar en la procesión extraordinaria del 26 de septiembre de 2026.

El sentir mayoritario de los hermanos coincide en que concurren motivos organizativos, logísticos e identitarios que hacen inviable nuestra presencia en dicha procesión.

No obstante, la Hermandad participará activamente en el resto de actos del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías, por lo que animamos a nuestros hermanos a inscribirse y formar parte de este gran evento.