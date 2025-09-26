Las hipotecas aumentaron en Salamanca un 43,8% en julio

El mercado hipotecario de Castilla y León experimentó un notable impulso en julio, registrando un incremento interanual del 31,1% en el número de hipotecas constituidas sobre viviendas, muy por encima del 25% de subida de la media nacional.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad alcanzó las 1.866 operaciones en el séptimo mes del año.

Este crecimiento se vio reflejado de forma aún más intensa en el capital prestado. Los bancos concedieron 219,8 millones de euros en hipotecas durante julio, lo que supone un espectacular aumento del 43,6% respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento también supera la media nacional, que fue del 34,5%.

A nivel provincial, el aumento en la firma de hipotecas sobre viviendas fue generalizado, con la única excepción de Soria, que registró un descenso del 44,7%.

Salamanca se situó entre las provincias con los mayores incrementos, con una subida del 43,8% que la llevó a firmar 266 hipotecas en el mes. En términos de volumen de operaciones, fue la tercera provincia con más actividad, solo por detrás de Valladolid (513) y Burgos (304).

Segovia y Zamora lideraron las subidas con un 71% de incremento mientras que Ávila registró un aumento del 64,2%.

En cuanto al capital prestado, Salamanca también reflejó la tendencia de crecimiento al alcanzar los 29,2 millones de euros, un 47,8% más que en julio del año pasado.

A nivel general, el mercado hipotecario español mostró que el 70,1% de las nuevas hipotecas sobre viviendas se constituyeron a tipo fijo, mientras que el tipo de interés medio para el conjunto fue del 2,94%, con un plazo medio de amortización de 25 años.