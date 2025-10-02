La Hispanidad se celebrará en Salamanca con una programación repleta de multiculturalidad durante el mes de octubre

La Hispanidad tendrá su hueco en la programación cultural de Salamanca con una agenda repleta de actividades que se realizarán del 4 al 31 de octubre en diferentes espacios de la capital del Tormes. Unos días que quedarán marcados en el calendario charro para conocer de cerca la vida artística de los países de habla hispana, y así poder sumergir a los salmantinos en las vivencias y creencias del día a día y la tradición de las naciones hermanas de España.

Cartel de la Hispanidad en Salamanca 2025

Entre los eventos que se van a poder disfrutar estarán la música, la danza, conferencias, talleres, cine e incluso un torneo de dominó para así visibilizar la Hispanidad en Salamanca y conocer de cerca la cultura de países como Perú, México, Venezuela o Bolivia, entre otros.

Miryam Rodríguez, concejala de Igualdad de Oportunidades, ha destacado que "es un mes para celebrar los lazos con los países hispanoamericanos", además de explicar que "millones de personas compartimos una lengua, valores e historia y que en Salamanca la población hispanoamericana tiene un papel fundamental".

Presentación del Día de la Hispanidad 2025 en Salamanca

De este modo, se quiere favorecer la convivencia y el reconocimiento mutuo a través de actividades culturales y educativas que servirán para compartir experiencias reforzando el sentimiento de comunidad.

Alesandrini Bonilla, presidenta del Círculo Hispanoamericano en Salamanca, ha agradecido al consistorio esta "oportunidad de mostrar el espíritu alegre y comunitario de Latinoamérica". Además, ha añadido que "en cada gesto creativo nace una historia de los pueblos, unidos por lazos de hermandad que trascienden fronteras a través del español".

Presentación de las actividades por la Hispanidad 2025 en Salamanca

Este año se ha querido realizar un programa abierto que visibilice e invite a reflexionar sobre los lazos humanos que unen Latinoamerica con España, además de realizar unos eventos que expandan los conocimientos de Hispanoamérica.

La presidenta, ante la llegada de familias procedentes de otros países donde el español es bandera, ha expuesto que "los hispanoamericanos se integran muy bien en Salamanca y que las personas que vienen de Latinoamérica son esenciales para el desarrollo de la ciudad, que es nuestra casa". Por otro lado, ha destacado que la Universidad es "una parte que nos une a España y a países hispanohablantes".

Programación: