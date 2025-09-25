La historia interminable: se vuelve a averiar un autobús de Avanza, un vehículo reciclado de varias ciudades

Si existieran datos oficiales de la cantidad de autobuses que se han averiado a lo largo de los años de la empresa Avanza en Salamanca, de seguro saldría una cifra de lo más abultada.

Parece la historia de nunca acabar y este jueves se ha escrito un nuevo capítulo en las páginas de las averías de la empresa en Salamanca.

Por la tarde, el autobús de la línea 29, la que conecta Santa Marta de Tormes con Salamanca, se ha quedado parado a pocos metros de la estación de autobuses, quedándose en el lugar durante horas hasta que ha acudido un vehículo especial para transportarlo.

Las averías están a la orden del día en cualquier vehículo, pero pueden ser todavía más frecuentes en vehículos muy usados y con mucha ‘tralla’, como sucede con este modelo en concreto que tiene más de 10 años de uso.

De hecho, se trata de uno de los modelos ‘nuevos’ que la empresa puso en la provincia, pero que, según ha podido confirmar este medio, este vehículo ya viene de prestar servicio, al menos, en Pozuelo de Alarcón y también en la localidad catalana de Terrassa, donde se le podía ver todavía con la insignia de Volvo en 2015.