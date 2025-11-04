Historias invisibles toman la Plaza del Liceo: Salamanca se une por la salud mental y la empatía

La Plaza del Liceo de Salamanca se ha convertido este, martes 4 de noviembre, en el escenario de un acto público por la salud mental y la inclusión social, organizado por la Mesa de Atención Psicosocial de Salamanca, integrada por 22 entidades que trabajan en la provincia en la prevención, atención y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad social.

El encuentro, tiene como objetivo visibilizar las historias reales de quienes afrontan cada día dificultades invisibles como el estigma, la soledad o las barreras para acceder a la educación, el empleo y los recursos básicos.

Bajo el lema “Nos interesa la salud mental de quien lo tiene más difícil. ¿Y a ti?”, la actividad se ha planteado como un espacio abierto de sensibilización y encuentro, donde profesionales, voluntariado y ciudadanía reflexionan sobre la importancia del papel colectivo en la construcción de una sociedad más empática y justa.

Durante la jornada en la Plaza del Liceo se han desarrollado dinámicas participativas, puntos informativos y se cuenta con la presencia de representantes de las distintas entidades que integran la Mesa, con el objetivo de acercar los recursos disponibles a la población y promover la prevención en salud mental como parte esencial del bienestar común.