'Historias con propósito', la nueva acción que consolidará una memoria colectiva del voluntariado en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha la campaña 'Latidos solidarios' para reconocer la importancia del voluntariado en el Año Internacional de las Personas Voluntarias. Uno de esos latidos es 'Historias con propósito'.

Cada mes, en el canal de Youtube del Ayuntamiento de Salamanca y en sus redes sociales se mostrarán testimonios de personas y entidades, como el de Lins, coordinadora de voluntariado de la Fundación Aviva. "Actualmente tenemos unos 100-110 voluntarios activos. En eventos puntuales contamos con más personas. Trabajamos con el propósito de que la persona con discapacidad sea protagonista de su vida", señala.

El vídeo también recoge los testimonios de Elena, que se 'sumergió' en el voluntariado a raíz de un evento deportivo, y de Ricardo, que ha intensificado su faceta solidaria tras jubilarse. "Siempre me había llamado la atención. Probé y la experiencia fue muy muy muy satisfactoria", ha reconocido.

La acción 'Historias con propósito' da así más visilibidad al trabajo que realizan los voluntarios, fomenta la implicación de nuevos sectores de la población, favorece el intercambio de experiencias y consolida una memoria colectiva del voluntariado en Salamanca.