Los homenajes se suceden en Salamanca en memoria de un joven de 21 años que luchó contra la leucemia

Los homenajes se han sucedido este fin de semana en Salamanca para recordar a Iván García Castro, un joven de 21 años que falleció el pasado 27 de agosto tras una valiente lucha de 13 meses contra la leucemia.

El 6 de septiembre, en el polígono de Los Villares, se organizó una quedada que congregó a numerosos aficionados del motor, amigos, familiares y vecinos. Al día siguiente, día 7, una emotiva ruta hasta la Peña de Francia reunió a decenas de personas que quisieron recordar al joven en un lugar de gran simbolismo. La gran asistencia a ambos eventos demostró el cariño y el aprecio que Iván se había ganado entre todos los que le conocieron.

Homenaje a Iván García Castro en Villares

En una carta emitida por la familia de Iván, esta lo describe como una "buena persona" con un carácter "amable, simpático, cercano y generoso", una eterna sonrisa y una capacidad para animar a los demás. Destacan especialmente la entereza y valentía con las que afrontó su enfermedad, sin rendirse nunca: "Su actitud positiva se convirtió en un ejemplo para todos los que le rodeaban".

Iván García Castro

La familia de Iván también ha querido reconocer el apoyo incondicional que recibió de su entorno. La gratitud se extiende "especialmente a los organizadores de ambos homenajes, cuyo esfuerzo y dedicación han hecho posible que tanta gente pudiera reunirse para recordarlo".

La carta concluye con un emotivo mensaje sobre el inmenso vacío que deja su pérdida a tan temprana edad. Sin embargo, su recuerdo permanece "intacto y poderoso", y la familia asegura que siempre lo echarán de menos y lo recordarán como esa "alma buena, amable, divertida y entrañable que tanto nos dio".