Horario y recorrido de la manifestación del 25N convocada por el Movimiento Feminista de Salamanca: “El machismo nos cuesta la vida”

Salamanca se prepara para conmemorar este martes, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo el lema “El machismo nos cuesta la vida”, el Movimiento Feminista de Salamanca ha convocado una manifestación que arrancará a las 19:30 horas desde la plaza de la Concordia y que recorrerá algunas de las principales calles de la ciudad.

El recorrido previsto partirá desde la propia plaza de la Concordia y continuará por la avenida María Auxiliadora y la calle Toro, para finalizar en la Plaza Mayor, punto que marcará la llegada de la marcha en este 2025. La organización destaca la importancia de ocupar el espacio público en una fecha que sirve para visibilizar la violencia que sufren las mujeres y reivindicar su eliminación.

Antes de la manifestación, a las 19:00 horas, se celebrará en el mismo punto de salida un taller de pancartas en el que las personas asistentes podrán preparar sus mensajes para la movilización. Desde la organización se indica que no se permitirán banderas, aunque sí pancartas elaboradas durante el taller o traídas por las participantes.

El acto contará, además, con un espacio reservado para personas con movilidad reducida, con el fin de facilitar que la manifestación sea accesible y garantizar su participación en igualdad de condiciones. El Movimiento Feminista de Salamanca, identificable también a través de su presencia en Instagram, impulsa esta convocatoria como parte de las actividades del 25N, una jornada de reivindicación internacional.

Con este recorrido y las actividades previas, el 25 de noviembre se perfila en Salamanca como una cita para la denuncia, la memoria y la movilización colectiva frente a la violencia ejercida contra las mujeres.