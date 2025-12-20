El Hospital Clínico Universitario de Salamanca celebra su 50 Aniversario con una programación especial

Durante esta semana, el Hospital Clínico Universitario de Salamanca ha celebrado su 50 Aniversario. Y lo ha hecho con una programación muy especial.

Primero, el lunes 15 de diciembre, los alumnos del Conversatorio Profesional de Música de Salamanca se ha realizado un concierto navideño a las 17:30 horas en el hall principal del hospital. Con el objetivo de acercar la música a todos, la cita ha durado unos 40 minutos y tanto profesionales como pacientes han podido disfrutar de un repertorio que combinaba música clásica con piezas navideñas.

Al día siguiente, el martes 16, se ha llevado a cabo una jornada con dos mesas redondas, a partir de las 13:30 horas, bajo el nombre '50 años de cirugía en Salamanca', pues también dichos servicios está de aniversario de oro. En tales mesas, se han recordaron los comienzos de los servicios de Cirugía de Salamanca, desde sus comienzos en el Hospital Clínico Universitario, hasta su desarrollo y las perspectivas de futuro, ya en el nuevo Hospital Universitario de Salamanca.

El miércoles 17, como también se cumplen los 25 años desde que en Salamanca comenzasen a funcionar los Puntos de Información, un servicio pionero entre los hospitales de la Comunidad por aquel entonces, también se ha desarrollado un evento homenaje. En él han participado Carmen Rodríguez Pajares, directora gerente del CAUSA, Teresa Calvo Pérez, responsable de Atención al Usuario, Raúl Riolobos Elizo, coordinador de los puntos de Información, y María José Juanes, en representación de las primeras profesionales de los puntos de información.

Para cerrar la semana, este jueves 18 también el hall principal del hospital ha acogido la actuación musical del grupo HAKUNA CAUSA, desde las 17:30 horas y enfocada a un público infantil, "pero disfrutable para todas las edades". Este grupo surgió en el propio hospital, creado por residentes que tenían intereses musicales y al que se sumaron más profesionales sanitarios. Desde entonces, actúan en teatros y colaboran con asociaciones.