El hospital de Salamanca acoge el primero de los conciertos del programa 'Cápsulas Musicales' de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca

La Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca llevarán a cabo un total de siete conciertos que se celebrarán entre los meses de abril y junio, partiendo del primero de ellos que es el que ha tenido lugar en la mañana de este martes en el hall del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, integrados en el proyecto 'Cápsulas Musicales'.

A este acto de presentación han acudido el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto con el concejal Roberto Martín, el gerente de salud del área de Salamanca, Luis Alberto Álvarez, y el director, vicedirector, profesores y músicos de la Escuela Municipal de Música. "Estamos muy ilusionados por retomar ese programa de 'Cápsulas Musicales' y de acercar esta música clásica al hospital, sobre todo a los pacientes, pero también a los profesionales por ese reconocimiento al gran trabajo que se hace en la ciudad de Salamanca en el ámbito de la sanidad pública", ha declarado Carbayo. Todos los conciertos tendrán lugar en el hospital para hacer más llevadera la estancia tanto a pacientes como a familiares.

Presentación del programa 'Cápsulas Musicales' de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca | Salamanca24horas

Antes del concierto, que ha sido protagonizado por la participación de un trío de cuerda integrado por las profesoras Lucía Urones (violín), Celia Jiménez (viola) y Carmen Mendoza (violonchelo) y también un dúo de piano y trompa formado por Diego Martín (trompa) y Pablo Sáez (piano), el alcalde ha cifrado en 960 las personas que se encuentran actualmente matriculadas en la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca, algo que significa que "se está trabajando bien" y como prueba de ello por delante quedan los concierto programados para el 16 y 28 de abril, el 5, 15 y 30 de mayo y el 5 de junio.

Presentación del programa 'Cápsulas Musicales' de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca | Salamanca24horas

Aprovechando la ocasión, el alcalde ha señalado que a principios del mes de mayo comenzará la instalación, durante una semana aproximadamente, de la escalera de madera de acceso desde el paseo de la Transición Española hasta el parque de Huerta Otea, concretamente al bosque de los Sanitarios, con el objetivo de "mejorar la estancia de pacientes y familiares".