El Hospital de Salamanca asume los nacimientos que no atiende desde enero la Santísima Trinidad

Desde hace unos meses, la Santísima Trinidad, dependiente de NH Hospitales, anunció que la unidad de obstetricia dejaba de funcionar, un hecho que tendría que asumir el hospital de Salamanca, a pesar de que algunas aseguradas, la única forma de realizar este parto, era en el centro privado.

Según indica la propia ley, tendría que haber dos opciones, o realizar el traslado al hospital privado más cercano a Salamanca, lo que se traduce en Valladolid, o si no hubiera otra alternativa y lo que está ocurriendo, tener que ser autorizado por escrito para dar a la luz en el Complejo Asistencial Universitario.

Desde enero de este 2025, no se han atendido partos en la Santísima Trinidad.

Las aseguradas en MUFACE, MUJEJU e ISFAS, al no tener un lugar sanitario en el que dar a la luz, y de carácter urgente, tendrían que acercarse hasta el hospital de Salamanca, que no degenerarán el paso a los mismos, pero sí emitirán una factura una vez que se le dé el alta al paciente.

Al igual que sí existen diferentes convenios entre aseguradoras y medios rurales, nunca se ha llegado a hablar de qué pasaría si un salmantino o salmantina, tuviera que dar a la luz, lo que hace que, una vez se dé a luz en el hospital de Salamanca, haya que batallar con las aseguradoras para reclamar la cuantía.

En última instancia, y ante las mutualistas que tuvieran que dar a luz, solo se podría hacer en un pueblo en el caso de que la Guardia Civil fueran los que llevaran a las personas para así hacerse cargo el ente público.

Desde la Santisima Trinidad han aclarado que, el motivo del cierre de esta unidad, es porque “el descenso continuado del número de partos atendidos durante los últimos años, situación derivada del envejecimiento de la población en la provincia salmantina, se dejó de atender partos en su Servicio de Maternidad desde el pasado mes de enero, ya que esa situación hacía inviable mantener la estructura que requería dicho Servicio. En este sentido, remarcar que en HM Santísima Trinidad sí se sigue realizando el seguimiento de los embarazos de las pacientes que así lo soliciten”.