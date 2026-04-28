El hospital de Salamanca busca médicos de Urgencias sin MIR

Ambulancias a las puertas de Urgencias en el hospital de Salamanca

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca busca profesionales licenciados o graduados en Medicina para su área de Urgencias, tal y como ha publicado la propia gerente del centro sanitario, Carmen Rodríguez Pajares, de manera abierta en sus redes sociales profesionales, así como en la bolsa permanente de empleo del propio hospital de la capital del Tormes.

Para ello, la oferta incluye que entre los funciones están la atención integral a pacientes en urgencias; valoración diagnóstico y tratamiento de patologías urgentes; coordinación con otros servicios hospitalarios; y participación en actividades docentes e investigadoras.

Del mismo modo, entre los requisitos se encuentran tener el grado o la licenciatura en Medicina, tener la especialidad vía MIR o simplemente experiencias en urgencias (lo que se traduce también a médicos de Urgencias sin MIR), colegiación en vigor o capacidad de trabajo en equipo y toma de decisiones.

Requistos en la oferta de empleo para médicos de Urgencias

Por parte del hospital de Salamanca, se ha ofrecido un contrato estable, desarrollo profesional en un hospital de referencia, formación continuada y un excelente ambiente de trabajo.

Para poder realizar la inscripción a esta oferta de empleo se podrá hacer a través del correo gerencia.husa@saludcastillayleon.es o en ESTE LINK que redirige a la bolsa de empleo permanente.