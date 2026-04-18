El hospital de Salamanca derivará más de mil intervenciones quirúrgicas a clínicas privadas

La Gerencia de Atención Especializada de Salamanca ha adjudicado por valor de dos millones de euros varios lotes de cirugías que derivarán del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca a clínicas privadas como son la Santísima Trinidad y la Clínica Campoamor.

En los últimos meses, las huelgas médicas han paralizado en gran medida parte de los quirófanos durante días, a razón de una semana al mes desde febrero, lo que hace que tomar esta medida resulte de vital importancia para aliviar listas de espera en el hospital de Salamanca y evitar así que diferentes patologías vayan a más.

Esto se ha realizado en dos contratos diferentes, por un lado un primer bloque por valor de 665.229.20 euros, con IVA 731.752,12 euros; y un segundo lote donde la cuantía asciende hasta los 1.258.226,9, con IVA 1.384.049,59 euros, sumando así un total de 2.049.278,79 euros. En ambos casos, el plazo de ejecución será como máximo de nueve meses.

En total se derivarán del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca un total de 1.080 intervenciones quirúrgicas de manera estimada, siendo 370 de las mismas para la realización de procedimientos quirúrgicos de cirugía ortopédica y traumatología y otras 710 para la realización de procedimientos quirúrgicos generales.

Primero de los contratos: realización de procedimientos quirúrgicos generales a pacientes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Un primer lote se ha adjudicado en total por 321.566,96 euros, donde se realizarán en la Santísima Trinidad diferentes cirugías relacionadas con la reparación unilateral de hernia inguinal, reparación bilateral hernia inguinal, hemorroidectomía y hernioplastia con prótesis (reparación de hernia umbilical).

Un segundo lote se realizará en la Clínica Campoamor por valor de 92.400 euros que irá destinado a la ligadura y extirpación de venas varicosas unilaterales. Un tercer lote irá a la misma clínica por valor de 15.785 euros para vasectomías, un cuarto lote para cataratas por valor de 75.372 euros y un quinto lote a la Santísima Trinidad por 226.628,16 euros para colecistectomía laparoscópica.

Número de cirugías derivadas (estimadas): 710

Reparación unilateral hernia inguinal: 180

Reparación bilateral hernia inguinal: 30

Hemorroidectomía: 30

Hernioplastia con prótesis (reparación de hernia umbilical): 100

Ligadura y extirpación de venas varicosas unilaterales: 100

Vasectomía: 50

Cataratas: 100

Colecistectomía laparoscópica: 120

Segundo de los contratos: realización de procedimientos quirúrgicos de cirugía ortopédica y traumatología a pacientes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Una de las áreas que más ha preocupado en los últimos tiempos en cuanto a listas de espera se refiere es el servicio de traumatología, que también se ha visto afectado a raíz de las huelgas. Para no aumentar el tiempo de espera, se han realizado diferentes lotes donde se incluye esta disciplina.

Un primer lote irá para la liberación de túnel carpiano por valor de 31.325,8 euros que se realizará en la Santísima Trinidad. Un segundo lote, en el mismo centro y por valor de 44.973,39 euros, será para escisión de Hallux Valgus, reparación de dedo martillo, reparación de dedo en garra y escisión, fusión y reparación de dedos del pie.

Por un importe total de 50.120,4 euros se realizará un tercer lote en la Santísima Trinidad cirugías relacionadas con artroscopia diagnóstica o terapéutica de rodilla. Un cuarto por valor de 649.000 euros será para sustitución total de cadera con prótesis de entidad, también en la Santísima Trinidad.

Un quinto lote irá destinado a la sustitución total de rodilla con prótesis de entidad en la Santísima Trinidad por valor de 608.630 euros. Así pues, con un total 1.384.049,59 euros, estos lotes pasarán directamente, y en un plazo máximo de ejecución de nueves meses, del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca al hospital privado.

Número de cirugías derivadas (estimadas): 370