El hospital de Salamanca impulsa programas innovadores de atención integrada por el día mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Profesionales del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) han celebrado este miércoles una jornada de concienciación y actualización sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), destacando la colaboración entre Neumología y Atención Primaria.

Con motivo del Día Mundial de la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) se ha acogido una jornada informativa y de concienciación sobre esta patología, organizada por el Servicio de Neumología, en colaboración con la Dirección Médico de Atención Primaria. La sesión se ha centrado en la actualización de los modos de actuación y la presentación de los proyectos más novedosos que se están realizando para los pacientes con EPOC.

Jornadas informativas con motivo del Día Mundial de la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)

Bajo el título "Programas innovadores de valor añadido en EPOC" , diferentes profesionales que se dedican concretamente a este tipo de pacientes compartieron sus experiencias en el salón de actos del CAUSA. El inicio de la jornada fue presentada por la jefa de Servicio de Neumología del CAUSA, Rosa Cordovilla Pérez, la directora médico de Atención Primaria, Carmen Montero Sánchez, el subdirector médico del CAUSA, Jesús Ángel Sánchez Serrano, y la subdirectora de enfermería del CAUSA, Yolanda Fuentes López.

Entre los proyectos destacados, se abordaron: