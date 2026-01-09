El Hospital de Salamanca invierte 390.682 euros en el mantenimiento integral de equipos del Servicio de Farmacia

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca ha destinado una inversión de 390.682 euros para asegurar el mantenimiento integral a todo riesgo de los equipos de almacenamiento y automatización Kardex y Blispack del Servicio de Farmacia.

Esta inversión cubre una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y técnico legal.

Con esta medida, se busca garantizar el correcto funcionamiento de estos equipos clave para el funcionamiento del servicio, lo que se traduce en una mayor seguridad tanto para los pacientes como para el personal médico y administrativo.