El Hospital de Salamanca logra la acreditación de Fase 2D de la IHAN por su excelencia en el cuidado al nacimiento

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha alcanzado un nuevo hito en su estrategia de humanización sanitaria. El centro ha obtenido oficialmente la acreditación en la fase 2D de la IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia), un sello de calidad que forma parte del prestigioso proyecto internacional de OMS y UNICEF, conocido como “Baby Friendly Hospital Initiative”.

El objetivo central del CAUSA es situar a las familias en el eje de la atención, garantizando que el nacimiento se produzca en un entorno que respete, proteja y promueva la lactancia materna como un derecho fundamental y un pilar básico para la salud del recién nacido.

La consecución de esta Fase 2D no ha sido una tarea aislada, sino el resultado de un esfuerzo multidisciplinar coordinado. Profesionales de las áreas de paritorios, obstetricia y consultas de ginecología han trabajado de la mano para unificar criterios y asegurar que cada intervención respete el vínculo afectivo entre madre e hijo desde el primer instante de vida.

Más allá del logro actual, esta certificación actúa como un motor para el futuro. El complejo hospitalario ya tiene la mirada puesta en la Fase 3D, el último peldaño antes de conseguir la acreditación total como “Hospital IHAN”. Para alcanzar esta meta, el CAUSA intensificará la formación continua de todo su personal, reforzando una asistencia de máxima calidad donde la calidez humana y el rigor científico caminen de la mano.