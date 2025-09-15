El Hospital de Salamanca pone en marcha la Unidad de Hospitalización a Domicilio de Medicina Interna

La Unidad de Hospitalización a Domicilio (HAD) de Medicina Interna ha comenzado hoy su actividad con el objetivo de ofrecer atención sanitaria hospitalaria en el propio domicilio de los pacientes. Este recurso está destinado a mayores de 18 años con procesos agudos que, tras valoración médica, cumplan criterios clínicos, sociales y geográficos que permitan su tratamiento fuera del hospital.

El equipo de la nueva unidad está integrado por cuatro facultativos del servicio de Medicina Interna, seis enfermeras y un apoyo administrativo, además del respaldo de otros servicios hospitalarios, conformando un grupo multidisciplinar que asegura una atención integral. Los profesionales realizarán visitas periódicas a los domicilios en horario de mañana (9:00-14:30 h) o tarde (15:30-20:30 h.), complementadas con un seguimiento telefónico diario para resolver incidencias o atender necesidades de los pacientes.

La colaboración de familiares o cuidadores principales será esencial para el correcto desarrollo del programa, ya que asumirán algunas tareas básicas de autocuidado o procedimientos sencillos bajo la supervisión y formación del personal sanitario.

La HAD está diseñada para atender procesos transitorios y limitados en el tiempo, comparables a los de la hospitalización convencional. Entre las patologías susceptibles se encuentran neumonías, infecciones urinarias, complicaciones postquirúrgicas, tratamientos endovenosos, nutrición artificial y cuidados paliativos en pacientes no oncológicos, además de la atención a enfermos crónicos descompensados como los que sufren EPOC, insuficiencia cardíaca o diabetes.

Este modelo asistencial aporta ventajas tanto a los pacientes como al sistema de salud: humaniza la atención, mejora la continuidad asistencial, reduce riesgos asociados a la hospitalización convencional y favorece una recuperación más rápida y en un entorno familiar. El objetivo final es mejorar la calidad de vida y el bienestar de los pacientes, evitando ingresos innecesarios y garantizando cuidados hospitalarios en la comodidad del hogar.