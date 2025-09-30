El Hospital de Salamanca promueve la salud cardiovascular de la mano de un cuento infantil

Cada 29 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Corazón.

A través de esta efeméride, y desde el CAUSA, se busca concienciar sobre "la mejor manera de usar el corazón, a todos los niveles".

Así pues, varios hospitales de referencia en todo el país, junto a la biotecnológica Amgen, acogen desde este martes la instalación de un cuento interactivo que busca concienciar a la población sobre las enfermedades cardiovasculares las cuales, cabe recordar, se sitúan como primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres en España.

"Caperucita. Una aventura del corazón", se trata de un cuento inspirado en el clásico infantil y en las novelas 'Escoge tu propia aventura' de manera que el lector se convierte en el protagonista de la narración.

El Hospital de Salamanca promueve la salud cardiovascular de la mano de un cuento infantil 2

En base a las decisiones que vaya tomando la protagonista llegará a uno de los cuatro finales posibles y, estas, reflejarán cómo los hábitos radican directamente en la salud cardiovascular.

Se trata, en conclusión, de una metáfora que permite al lector comprender cómo el tabaco, el alcohol, la vida sedentaria o el estrés conllevan graves consecuencias en lo que a la salud cardiaca se refiere.

El cuento, con ilustraciones de Grillante y textos de Alberto Haj-Salej, estará expuesto durante dos semanas en el hall principal del Hospital.