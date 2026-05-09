El Hospital de Salamanca quiere reducir la ansiedad antes del parto con su nuevo proyecto

Pensar en el momento del parto puede traer consigo algunos miedos. Por eso, desde el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha desarrollado el proyecto al que han denominado 'Mami Tour'.

Esta iniciativa está dirigida a mujeres embarazadas y sus acompañantes con el objetivo de ofrecer cercanía y seguridad en los momentos previos al parto, para tranquilizar a las futuras madres. Organizada desde la consulta de Lactancia Materna, en coordinación con las matronas de Atención Primaria, se invita a las familias a que conozcan las instalaciones que verán nacer a sus bebés y que compartan con los sanitarios todas sus inquietudes.

Durante la visita, pueden verse tres espacios clave para el proceso del parto y postparto: los paritorios, la unidad de Obstetricia y UCI Neonatal y Cuidados Intermedios. El recorrido se realiza en compañía de diferentes profesionales que se encargan del proceso, como una matrona, una TCAE de Obstetricia y una enfermera de las unidades de Neonatos, que explican a las familias el funcionamiento de cada área y los protocolos de cuidados.

El 'Mami Tour' se realiza todos los martes.