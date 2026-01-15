El hospital de Salamanca realiza en total 126 trasplantes renales, de páncreas-riñón y pulmón durante 2025

En 2025 se han realizado en total en Castilla y León 174 trasplantes renales, correspondiendo 85 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 89 al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

En el hospital de Salamanca, el número de donantes de órganos durante el pasado año fueron 34, además el centro salmantino ha realizado 11 trasplantes renales de vivo/cruzado y otros 7 trasplantes de páncreas/riñón. Asimismo, y gracias al nuevo programa de trasplante pulmonar, 23 pacientes han recibido un trasplante de pulmón. Sumando entre todos ellos 126 trasplantes.

A nivel de Castilla y León se han generado un total de 241 riñones, 97 hígados, 25 corazones, 62 pulmones y 9 páncreas, realizándose un total de 261 trasplantes de órganos en los hospitales públicos de Castilla y León.