El hospital de Salamanca recibirá más de 260.000 euros para la compra de material sanitario
C+ontará con la llegada de compresas, gasas y algodón para garantizar el correcto funcionamiento de todos los espacios en los que este tipo de elementos son necesarios
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de 1.061.262 euros para la compra de suministros y el arrendamiento de equipos sanitarios destinados a los complejos asistenciales de Salamanca y León.
Del total, 260.492 euros se destinarán al Complejo Asistencial de Salamanca para la adquisición de material médico esencial como compresas, gasas y algodón. Esta inversión busca garantizar el correcto funcionamiento y la actividad diaria del centro salmantino.
La mayor parte del presupuesto, 800.770 euros, será para el centro leonés, donde se financiará la compra de reactivos y el alquiler de equipos para los servicios de Inmunología y Hematología.
