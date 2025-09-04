El hospital de Salamanca recibirá más de 260.000 euros para la compra de material sanitario

C+ontará con la llegada de compresas, gasas y algodón para garantizar el correcto funcionamiento de todos los espacios en los que este tipo de elementos son necesarios

Hospital de Salamanca
Hospital de Salamanca

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de 1.061.262 euros para la compra de suministros y el arrendamiento de equipos sanitarios destinados a los complejos asistenciales de Salamanca y León.

Del total, 260.492 euros se destinarán al Complejo Asistencial de Salamanca para la adquisición de material médico esencial como compresas, gasas y algodón. Esta inversión busca garantizar el correcto funcionamiento y la actividad diaria del centro salmantino.

La mayor parte del presupuesto, 800.770 euros, será para el centro leonés, donde se financiará la compra de reactivos y el alquiler de equipos para los servicios de Inmunología y Hematología.

