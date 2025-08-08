El hospital de Salamanca, referente nacional en Medicina Personalizada de Precisión gracias a la apuesta del CAUSA y la Dra. María Isidoro

Salamanca se posiciona a la vanguardia de la Medicina Personalizada de Precisión en España, según recoge el nuevo informe de la Fundación Instituto Roche, “Aproximación Coordinada en Medicina Personalizada de Precisión entre Comunidades Autónomas”. La Dra. María Isidoro, jefa de Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), ha representado a Castilla y León en este informe clave para avanzar en una estrategia nacional coordinada.

Desde Salamanca, la Dra. Isidoro lidera el Plan Estratégico de Medicina Personalizada de Precisión de Castilla y León, publicado en 2024 y basado en más de 70 iniciativas previas. Uno de los ejes principales es el Plan Integral de Enfermedades Raras, que ha recibido reconocimientos nacionales por integrar la secuenciación genómica masiva con inteligencia artificial.

Otro hito relevante es el desarrollo del modelo 5SPM de farmacogenómica, también con base tecnológica en IA y reconocido internacionalmente. Estas herramientas permiten una prescripción farmacológica más segura y adaptada al perfil genético del paciente.

La doctora también subraya la necesidad de reforzar la formación de los profesionales sanitarios, y propone crear una Comisión Técnica Nacional que garantice competencias comunes en medicina de precisión, consolidando a Salamanca como motor del cambio sanitario.