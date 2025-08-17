El hospital de Salamanca refuerza su papel en la medicina del viajero ante el auge de los destinos internacionales

La globalización y el creciente interés por destinos exóticos han disparado la demanda de consultas de vacunación internacional en Castilla y León. Salamanca no es ajena a esta tendencia: durante 2024, más de 1.300 salmantinos recurrieron a este servicio, que se presta desde los servicios territoriales de sanidad. Un recurso clave para quienes viajan a países con riesgos sanitarios específicos, como África, Sudamérica o el Sudeste Asiático.

Aunque el Hospital Clínico Universitario de Valladolid se ha consolidado como centro de referencia tras recibir la acreditación de calidad UNE-EN ISO 9001, Salamanca mantiene una actividad estable y creciente en este ámbito. Solo el pasado año se administraron en la provincia más de un millar de vacunas, entre ellas las de fiebre amarilla, hepatitis o fiebre tifoidea, además de profilaxis frente al paludismo, una de las principales amenazas en zonas tropicales.

El jefe de Medicina Preventiva del Clínico vallisoletano, Javier Castrodeza, recuerda que “viajar informado es tan importante como llevar billete de avión”. De hecho, siete de cada diez viajeros que acuden a las consultas en Castilla y León tienen patologías previas o tratamientos crónicos, lo que hace necesaria una valoración médica personalizada.

Desde Salamanca se insiste en la importancia de la planificación: pedir cita con al menos dos meses de antelación, ya que muchas vacunas requieren varias dosis o un tiempo de inmunización. Además, los equipos médicos ofrecen seguimiento a la vuelta en caso de que aparezcan síntomas sospechosos.