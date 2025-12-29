El hospital de Salamanca se sitúa como el segundo mejor de Castilla y León

Por segundo año consecutivo, el hospital de Salamanca vuelve a situarse como uno de los mejores de Castilla y León. Según ha recogido Europapress, el Índice de Excelencia Hospitalaria realizado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha sacado a la luz unos datos muy positivos para el centro hospitalario de la capital del Tormes.

Este índice ha evaluado aspectos como la calidad asistencial, la innovación y la propia transformación que ha tenido, lo que hace que el Complejo Asistencial Universitario pueda sacar pecho de una noticia muy agradable para el municipio charro y para el resto de la provincia de Salamanca.

Por otro lado, el hospital Río Hortega de Valladolid ha repetido un año más en lo más alto del ranking, con una tercera posición que ocupa el Complejo Asistencial de León, una cuarta para el Clínico Universitario de Valladolid y una quinta para el Universitario de Burgos.

En el resto de España, sigue consolidándose en lo más alto la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, siendo el segundo el Hospital de la Paz y el tercero el Vall d'Hebron de Barcelona.

Además de lo mencionado anteriormente, el propio estudio ha tenido en cuenta el servicio hospitalario, el bienestar y la satisfacción del paciente, así cómo otros aspectos como la atención personalizada y la eficiencia en el uso de los recursos asignados.