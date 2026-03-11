El hospital de Salamanca se suma al Día Mundial del Riñón
Este día se conmemora cada 12 de marzo desde hace 20 años. El lema de este año es ‘Salud renal para todos – cuidando a la gente, protegiendo al planeta’
A pesar de que el Día Mundial del Riñón se conmemora este jueves, 12 de marzo, en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca se han adelantado a la fecha para reivindicar la importancia de la enfermedad renal crónica.
Con un acto que ha tenido lugar a las 11:00 horas en el hall principal del Hospital Universitario de Salamanca, diversos trabajadores del equipo del complejo, así como profesionales del servicio de Nefrología y trasplantes, han dedicado unas palabras relacionadas con este día.
Se da la circunstancia que este miércoles se cumplen 20 años desde que comenzó a celebrarse este día, establecido por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales – Alianza Mundial del Riñón.
El lema elegido para este 2026 es ‘Salud renal para todos – cuidando a la gente, protegiendo al planeta’ y con él se busca que la sociedad tenga consciencia de los riesgos relacionados con el clima, pero también por la acción humana -como la contaminación-, y como agravan los la enfermedad renal crónica y acelera su progresión.
