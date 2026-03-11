El hospital de Salamanca se suma al Día Mundial del Riñón

A pesar de que el Día Mundial del Riñón se conmemora este jueves, 12 de marzo, en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca se han adelantado a la fecha para reivindicar la importancia de la enfermedad renal crónica.

Con un acto que ha tenido lugar a las 11:00 horas en el hall principal del Hospital Universitario de Salamanca, diversos trabajadores del equipo del complejo, así como profesionales del servicio de Nefrología y trasplantes, han dedicado unas palabras relacionadas con este día.

Se da la circunstancia que este miércoles se cumplen 20 años desde que comenzó a celebrarse este día, establecido por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales – Alianza Mundial del Riñón.

El lema elegido para este 2026 es ‘Salud renal para todos – cuidando a la gente, protegiendo al planeta’ y con él se busca que la sociedad tenga consciencia de los riesgos relacionados con el clima, pero también por la acción humana -como la contaminación-, y como agravan los la enfermedad renal crónica y acelera su progresión.