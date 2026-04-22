El Hospital de Salamanca se transforma en un refugio literario por el Día del Libro

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) se ha sumado a la celebración del Día del Libro con un programa de humanización que busca transformar el entorno hospitalario en un espacio de encuentro cultural. El objetivo principal de esta iniciativa es incentivar el hábito de la lectura y atraer a nuevos lectores, acercando los libros tanto a los pacientes y sus familiares como al personal sanitario a través de diversas intervenciones artísticas y participativas.

Una de las propuestas más visuales se encuentra en el hall principal del Hospital Universitario de Salamanca, donde se ha instalado una estructura artística en forma de árbol. Esta obra, creada originalmente por alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, exhibe una selección de páginas, frases e imágenes de la literatura universal. Bajo el nombre "Lecturas en hojas", el proyecto invita a la interacción, permitiendo que los usuarios incorporen sus propias frases favoritas en los espacios que se han dejado libres expresamente para este fin.

La lectura también se ha integrado en la rutina asistencial mediante la habilitación de tres bibliotecas específicas situadas en las salas de espera del Hospital de Día Onco-Hematológico, la zona de hospitalización de Pediatría y, recientemente, el Hospital de Día Médico. Gracias a la colaboración de librerías, usuarios y profesionales, estos puntos permiten a las personas coger, donar o llevarse libros a casa con total libertad. De forma paralela, la Cafetería Apetéceme se ha unido a esta red con la campaña “Biblioteca para todos”, instalando estanterías móviles que facilitan el intercambio de ejemplares durante las pausas del día.

Como gran novedad de este año, nace el Club de Lectura del CAUSA, titulado “Palabras que cuidan: Lecturas compartidas en el hospital”. Este nuevo espacio de comunicación y participación está dirigido a toda la comunidad hospitalaria y celebrará sus sesiones el primer jueves de cada mes, comenzando con una presentación oficial el próximo 7 de mayo. El proyecto pretende utilizar la palabra como una herramienta de acompañamiento y cuidado emocional durante la estancia en el centro.

Finalmente, la iniciativa ha buscado integrar a los pacientes más jóvenes a través de la creatividad. Se han diseñado marcapáginas con temática hospitalaria infantil para que los niños ingresados puedan colorearlos y personalizarlos. Una vez terminados, estos marcapáginas se distribuirán por todos los puntos de lectura del complejo, permitiendo que el arte de los pequeños pacientes acompañe y conecte con el resto de los lectores, cerrando así un círculo de humanización donde el libro es el absoluto protagonista.