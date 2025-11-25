El Hospital Universitario de Salamanca se suma al 25N con un acto simbólico contra la violencia de género

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) celebró este lunes un acto conmemorativo por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desarrollado de forma simultánea en el hall principal del Hospital Universitario de Salamanca y en el Hospital Virgen del Castañar, en Béjar.

Manos moradas como símbolo del compromiso

El acto incluyó una acción simbólica consistente en la colocación de manos moradas en un mural colectivo, gesto con el que profesionales y asistentes mostraron su apoyo a la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres. En las imágenes difundidas se puede ver a Carmen Rodríguez, gerente del CAUSA, junto a Verónica Sánchez, directora de Enfermería, participando en esta iniciativa.

Además, se llevó a cabo la lectura de un manifiesto y una puesta en común de los proyectos que el hospital está desarrollando para la detección, atención y prevención de la violencia de género.

Trabajo multidisciplinar y proyectos en marcha

El CAUSA cuenta con un grupo de trabajo multidisciplinar contra la violencia de género, que actualmente trabaja en la implantación de una guía de buenas prácticas del programa BPSO, titulada “El maltrato contra las mujeres: cribado, identificación y respuesta inicial”. Esta guía ya ha comenzado a aplicarse en los servicios de Urgencias del hospital y constituye una herramienta clave para mejorar la detección precoz y la atención integral a las víctimas.

Lectura del manifiesto y acompañamiento musical

El acto estuvo dirigido por Carmen Rodríguez Pajares, directora gerente del complejo asistencial salmantino. También participó Carmen Ruano, enfermera responsable de la guía de cribado contra la violencia de género y actual coordinadora del grupo de trabajo, quien fue la encargada de leer el manifiesto institucional.

La jornada estuvo amenizada por la música de la pianista y pediatra del hospital, Marta Muñoyerro, cuya actuación aportó un componente emotivo al evento.

Compromiso firme del CAUSA

Desde el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca reiteraron su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, destacando la importancia de la sensibilización, la capacitación del personal sanitario y la implantación de protocolos que garanticen una respuesta eficaz y humana ante este grave problema social.