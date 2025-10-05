Hospitalización a domicilio en Salamanca, calidad asistencial sin salir de casa

El pasado 15 de septiembre arrancaba en Salamanca un nuevo servicio que serviría para facilitar el día a día de los pacientes que tenían que ser ingresados en el hospital de la capital del Tormes, y donde podrían tener, bajo unos requisitos, la oportunidad de ser hospitalizados en sus propios domicilios, pudiendo realizar su día a día con total normalidad desde casa.

Tras meses de preparación, visitas a otros hospitales para tomar y aclarar ideas y el objetivo claro de humanizar, la idea central de trasladar los propios cuidados hospitalarios a los domicilios de los pacientes sin perder seguridad, eficiencia ni calidad, se hacía realidad. Un servicio que ya se ha implantado en otras comunidades como Navarra, País Vasco o Madrid, y donde los resultados han sido muy satisfactorios.

Aquí pues, trabaja todo un equipo perfectamente organizado en el que los médicos, enfermeras, farmacéuticos, ambulancias, personal de urgencia, Atención Primaria e incluso el 1-1-2, se dan la mano para crear una unidad multidisciplinar que lleva el propio hospital a las casas de los pacientes, mejorando, entre otras muchas cuestiones, la salud mental de los mismos al poder realizar actividades cotidianas, sin olvidarse de los tan necesarios cuidados hospitalarios.

¿Cómo se trabaja en la Hospitalización a Domicilio en Salamanca?

Sandra Inés, coordinadora de la unidad HAD; Cristina Martín, jefa de unidad del HAD; Víctor J. Vega, médico del HAD; y María José Pérez y Belén Borrego, enfermeras del HAD, han explicado a SALAMANCA24HORAS el funcionamiento del lugar, con una comunicación constante y siempre bajo una premisa, la de saber que no es un servicio social ni una ayuda de enfermería aislada, sino una forma de llevar el equipo necesario del hospital de Salamanca hasta la casa de los enfermos.

Todo se hace bajo unos criterios y unos ‘requisitos’ que tienen que cumplir los pacientes, todo ello supervisado por el propio equipo que evalúa cada situación, incluso desplazándose hasta el domicilio para observar de cerca que el paciente esté en unas condiciones adecuadas.

Los pacientes que pueden acceder a este servicio son aquellos que tienen criterios médicos de ingreso en el hospital de Salamanca, con enfermedades como neumonías, infecciones urinarias que sean graves, enfermedades respiratorias agudizadas o, por ejemplo, insuficiencias cardíacas.

Así trabaja el grupo de hospitalización a domicilio del causa

Por otro lado, el servicio destaca por diferenciarse de otros modelos del propio hospital de Salamanca como son los quirúrgicos postoperatorios leves, debido a que, según ha explicado Sandra Inés “los pacientes aquí necesitan cuidados hospitalarios completos” con el objetivo de que “que el paciente reciba tratamiento en casa cuando las condiciones lo permiten, ya sean tratamiento intravenoso, oxigenoterapia u otros cuidados hospitalarios en casa”.

No todas las patologías se pueden tratar en casa, por lo que únicamente serán aquellas infecciones agudas que requieran antibióticos por vena o enfermedades crónicas como podrían ser cardiopatías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o insuficiencia respiratoria donde se precise de algún tipo de oxígeno.

Así trabaja el grupo de hospitalización a domicilio del CAUSA

Del mismo modo, en el hospital de Salamanca se prepara de forma personalizada al paciente los tratamiento necesarios, supervisado por las enfermeras del lugar, que en todo momento trabajan en equipo con los médicos para que la asistencia sea de calidad.

Requisitos y recursos del HAD

Entre los requisitos necesarios, según han explicado los profesionales, está que el domicilio esté a seis kilómetros como máximo del propio Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Asimismo, tendrán que tener un cuidador que sea totalmente capaz y disponible para el paciente, además de condiciones de salubridad. Por último, y casi más importante, tanto paciente como cuidador deberían aceptar voluntariamente.

Al estudiar cada uno de los casos, los sanitarios del hospital de Salamanca que trabajan en el HAD también tienen criterios de exclusión, entre ellos que sea algún tipo de paciente que sea inestable y necesite vigilancia intensiva o la falta de un cuidador que pueda estar disponible.

Así trabaja el grupo de hospitalización a domicilio del causa

La manera de ingreso siempre se hace desde urgencias o medicina interna, valorando cada una de las situaciones por el HAD, y una vez se cumplan los criterios, se entrega una carpeta informativa sobre qué asuntos se tienen que tratar desde casa, con los teléfonos de contacto necesarios en caso de emergencia.

La atención tanto de los médicos como de las enfermeras es de un horario muy amplio, en el que los médicos trabajan como en el hospital de Salamanca, de 8:00 a 15:00 horas, aquellos que realizan las revisiones oportunas; el personal de enfermería de 8:00 a 22:00 horas y, en caso de urgencia, las 24 horas del Servicio de Emergencias del 1-1-2.

Los traslados al hospital de Salamanca siempre se realizan por medio de una ambulancia, aunque se tenga que hacer cualquier prueba diagnóstica. El alta médica, al igual que en el CAUSA, con un informe médico completo.

Organizarse, punto clave de la mañana

Todas las mañanas mantienen varias reuniones, y como ha podido comprobar SALAMANCA24HORAS, el teléfono suena constantemente para resolver dudas o informar a compañeros sobre diferentes situaciones.

Todos los días se realizan llamadas desde el hospital de Salamanca a los pacientes y a los cuidadores para realizar, así, un seguimiento temprano, para más tarde preparar todo el equipo, el equipo y el transporte, movilizando los medios hasta cada uno de los domicilios para registrar las constantes vitales y tratar en el tú a tú con el paciente.

Así trabaja el grupo de hospitalización a domicilio del CAUSA

Eso sí, la tecnología avanza y como es lógico existen pruebas que se pueden realizar en los propios domicilios, en caso de no poder, se programa el traslado al hospital de Salamanca, se les atiende debidamente y, más tarde. regresan a sus propias viviendas.

Beneficios y perspectiva de futuro

Al haber tres médicos, uno en el hospital, otro en domicilios y uno de reserva, además de cinco enfermeras, el cupo está completo. En la actualidad podría haber hasta ocho pacientes por equipo, y la perspectiva es aumentar hasta los 16 en un futuro.

Del mismo modo, como han destacado los integrantes del equipo, el hecho de poder realizar estas Hospitalizaciones a Domicilio hacen que se corran menos riesgo de infecciones, debido a que en cualquier centro sanitario siempre hay más probabilidades, además de mantener una rutina en el día a día con posibilidad de salir a las calles y con una mayor implicación por parte del cuidador.

Para el sistema sanitario, aunque no es la prioridad, ya que es humanizar los propios ingresos, también está la descongestión de camas hospitalarias, especialmente en picos de gripe o Covid-19, además de un uso eficiente de los recursos materiales y humanos.

Como en toda planta que se pone en funcionamiento, la proyección de futuro dependerá de si es a corto, medio o largo plazo. A corto plazo siempre será consolidar lo que se trabaja en la actualidad, con picos de hasta cinco pacientes a la vez. A medio plazo, será ampliar la cobertura, aunque ya se da a más de 170.000 personas que entran dentro del radio de funcionamiento. A largo plazo, siempre habrá innumerables posibilidades, crecer en número de equipo, pacientes y, como no, perseguir siempre el objetivo claro de humanizar las hospitalizaciones.

Por último, destaca un punto clave y no menos importante, que esa planta siempre va a fomentar la formación continua tanto en cuidadores como en pacientes, además de los autocuidados, objetivo de la Sanidad en general.