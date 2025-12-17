Las hospitalizaciones por gripe y otras infecciones respiratorias siguen subiendo en Salamanca

Los datos de la gripe han ido en aumento en las últimas semanas. A pesar de que se ha estabilizado en estos momentos sin subidas acusadas, las hospitalizaciones sí han incrementado en Salamanca y en el resto de Castilla y León, llegando a habilitar las camas del hospital de Los Montalvos en caso de ser necesario.

Asimismo, la semana pasada la incidencia de las infecciones respiratorias subieron hasta las 893 por cada 100.000 habitantes, llegando en la actualidad hasta las 781 personas por cada 100.000 habitantes.

La gripe se ha situado en los 149 casos por cada 100.000 habitantes, con un nivel de intensidad bajo y sin preocupar excesivamente. Eso sí, el virus respiratorio sincicial preocupa a los menores de 3 años.

En la gripe, dos de cada tres casos son Gripe A, mientras que solamente uno de ellos es el subtipo H3.