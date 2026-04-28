La hostelería y la construcción centran las tres nuevas acciones formativas del Ayuntamiento de Salamanca

La quincena de participantes de la nueva acción formativa del Ayuntamiento de Salamanca, ‘Operaciones básicas de restaurante y bar’, han recibido este martes la visita de Carlos García Carbayo, alcalde de la capital salamantina en el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL). Esta formación, que arranca dentro del marco del proyecto Laboris Helmántica, busca crear oportunidades de trabajo para las personas desempleadas de Salamanca, con especial énfasis en aquellas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

De esta forma, tal y como ha apuntado García Carbayo, se da cumplimiento al compromiso municipal con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca para impartir la formación necesaria y adaptada a las necesidades que el tejido empresarial de la ciudad detecta como imprescindibles para la contratación de personal en sus establecimientos. En cuanto a la estructura de dicha acción formativa, está compuesta por una media de ocho módulos. Uno de ellos está relacionado con prácticas profesionales no laborales, complementado con formación transversal, formación complementaria y tutorías individuales y/o grupales durante la acción formativa, con una duración variable atendiendo al contenido de estos. Además, cada uno de los quince participantes recibe una beca, con el objetivo de compensar gastos a la formación, transporte y conciliación con el cuidado de familiares. El importe de esta subvención consta de 13,45 euros por persona y día de asistencia, siempre y cuando no superen sus ingresos el 75% del IPREM del año en vigor.

Programas públicos de empleo y formación relacionados con la construcción

Además del programa ‘Operaciones básicas de restaurante y bar’, el CEFOL también ha acogido el comienzo de dos nuevos programas públicos mixtos de empleo y formación relacionados con la construcción, ‘Lucía de Medrano’ y ‘Puerta del Saber’. Por otro lado, se encuentra el programa de Formación Ocupacional para Desempleados (FOD), del que se benefician 48 personas en total, con financiación de la Junta de Castilla y León.

Para acceder a estas formaciones, las personas interesadas deben encontrarse desempleadas e inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Entre ellas, existe prioridad para jóvenes menores de 30 años, preferentemente sin cualificación; personas mayores de 52 años; y personas desempleadas de larga duración, con participación mayoritaria de mujeres.

En concreto, el programa ‘Lucía de Medrano’ ofrece formación y empleo durante doce meses, con sus correspondientes certificados de profesionalidad, en las especialidades de ‘Operaciones auxiliares de fabricación mecánica y soldadura por arco con electrodo revestido’ y ‘Pintura industrial y decorativa en construcción’. Por su parte, el programa ‘Puerta del Saber’, que se lleva a cabo también durante un año, se centra en las especialidades de ‘Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas: fábricas de albañilería’ e ‘Instalación de elementos de carpintería: trabajos de carpintería y mueble’.

Además de dichos programas públicos mixtos de empleo y formación, el Ayuntamiento de Salamanca recibe otra subvención por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Con dicha subvención, se lleva a cabo una acción vinculada a la oferta del sistema de Formación Profesional en el ámbito laboral asociada al catálogo nacional de cualificaciones profesionales para trabajadores desempleados, en concreto, sobre ‘Trabajos de carpintería y mueble’.

Tal y como apuntó Carbayo, este conjunto de inversiones sociales revierten en la producción de riqueza en la ciudad, al repercutir no sólo en las personas directamente beneficiadas de la formación, sino también en el resto de la sociedad y en la modernización de los barrios de la capital del Tormes. “A su vez, contribuye a fijar población, pues la formación facilita el incremento de las posibilidades de acceso al mercado de trabajo y, por tanto, que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en Salamanca”, explicó el edil.