Huelga 2 de octubre: estudiantes de Salamanca llaman a parar el genocidio contra el pueblo palestino

Los estudiantes de Salamanca se sumarán a la huelga convocada para el jueves 2 de octubre, en solidaridad con el pueblo palestino, según ha informado el Sindicato de Estudiantes (STECyL-i). La convocatoria busca “vaciar las aulas y llenar las calles de dignidad”, con manifestaciones programadas a las 12:00 horas en la Plaza de los Bandos.

El sindicato señala que la solidaridad internacional con Palestina se ha extendido a nivel mundial, con manifestaciones masivas, acampadas universitarias y acciones de apoyo humanitario. “No vamos a mirar hacia otro lado. La causa palestina es la causa de la juventud y de los millones que defendemos los derechos humanos y la justicia social”, afirman desde la organización.

Además de participar en la huelga y la manifestación, STECyL-i hace un llamamiento a la creación de comités de solidaridad con Palestina y contra el genocidio en cada instituto y universidad de la región. La jornada de protesta forma parte de un movimiento que continuará durante el fin de semana del 4 y 5 de octubre con nuevas movilizaciones en toda España.

Los organizadores invitan a toda la comunidad educativa, así como a organizaciones juveniles y sindicatos afines, a sumarse a esta movilización que busca concienciar sobre la situación en Palestina y ejercer presión para detener la violencia.