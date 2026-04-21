Huelga en Educación Infantil (de 0-3 años) en toda España el próximo 7 de mayo

El sindicato CCOO ha convocado una huelga nacional de maestros de Educación Infantil (de 0 a 3 años) para el próximo 7 de mayo.

Se trata de un parón que irá de la mano de otra manifestación que se llevará a cabo el 23 del mismo mes ante la sede del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en Madrid.

Ambos eventos de protesta llegan por el abandono que, a su juicio, sufre este ciclo. Unas consecuencias que también creen que perjudican directamente al alumnado.

En ese sentido, desde el sindicato convocante piden al ministerio y al resto de grupos con representación en el Parlamento que incluyan a este ciclo en el proyecto de Ley de ratios y jornada lectiva, además de reivindicar la pareja educativa, la mejora de las condiciones laborales y la ampliación de red pública de gestión directa.

Por último, piden que exista una mayor orientación a los varones que termina su formación para que decidan dedicarse a la Enseñanza Infantil, “Sólo cuando el 50% de los hombres estén de educadores, de maestros, de todo el personal que necesitan estas escuelas infantiles, ese día habrá paridad y ese día empezará a funcionar mejor el modelo educativo", han señalado desde CCOO.